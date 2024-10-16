Muğla’nın Fethiye ilçesinde 18-19 Ekim tarihlerinde kentin şair ve yazarları okurlarıyla buluşarak, kitaplarını imzalayacaklar.

Ses sanatçısı Eser Tunçoğlu, birbirinden güzel türküleriyle festivale renk katacak. Özbekistan Harezm şehrinden yazar Muhabbat Safa, yeni çıkardığı Türkçe kitabını ilk kez Fethiye’ de görecek ve yine ilk kez Fethiyeli okurlara imzalayacak. Kendi lehçesinden şiirler okuyacak. 6.Akdeniz Sanat Günleri Fethiye etkinlikleri 18 Ekim Cuma günü Festival tertip komitesi Başkanı Coşkun Karabulut’un açılış konuşması ile başlayacak. İlk gün kitap imza etkinlikleri ve türküler ile devam edecek. Prof. Dr. Oktay Yivli, ‘Fethiye’den Dünyaya Edebiyat Açılımı’, Ümit Yılmaz, ‘Yaraları Sararken’, Sami Gökmen, ‘Türkçemiz ve Ortak Alfabeye Doğru’ konularında konuşmalar yapacak. İkinci gün ise kitap imza etkinlikleri, şiir ve türkülerle tamamlanacak. Festival, kültür gezisi ile sanat günleri ile sona erecek.