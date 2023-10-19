Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye’de su baskınlarını önlem almak, kötü kokunun ve çevre kirliğinin önüne geçmek için 37 bin 300 metre dere temizlik çalışması gerçekleştirdi.

19 mahallede çalışma yapıldı

Büyükşehir ekipleri yaklaşan kış mevsimi nedeniyle özellikle su taşkınlarına önlem almak, kötü koku ve çevre kirliğinin yaşanmaması için büyük önem taşıyan dere temizlik çalışmaları kapsamında Fethiye’de 19 Mahallede çalışma gerçekleştirdi.

37 bin 300 metrelik çalışma çerçevesinde Tuzla Mahallesinde Bin 200 metre, Menteşeoğlu Mahallesinde Bin metre, Pazaryeri Mahallesinde Bin metre, Yeşilüzümlü Mahallesinde 4 bin metre, Karaçulha Mahallesinde Bn 200 metre, Babataşı Mahallesinde 5 bin 300 metre, Çiftlik Mahallesinde 3 bin 700 metre, Karagedik Mahallesinde 2 bin 700 metre, Akarca Mahallesinde 3 bin metre, Kayaköy Mahallesinde 2 bin 500 metre, Patlangıç Mahallesinde Bin 600 metre, Ölüdeniz Mahallesinde 3 bin 700 metre, Karagözler Mahallesinde 300 metre, Kesikkapı Mahallesinde 600 metre, Yanıklar Mahallesinde 850 metre, Foça Mahallesinde 2000 metre, Cami Mahallesinde 400 metre, Yeni Mahallede 550 metre, Kargı Mahallesinde Bin 700 metre temizlik yapıldı.