Edinilen bilgiye göre, İblis Burnu açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi. Ekipler, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan bottaki, toplam 36 düzensiz göçmeni yakaladı. Karaya çıkarılan düzensiz göçmenlerin, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi’ne gönderileceği öğrenildi.

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