Muğla’nın Fethiye ilçesinde 102 okulda eğitim öğretim gören 32 bin 99 öğrenci ile 2 bin 983 öğretmen yarıyıl tatiline girdi.

Tüm yurtta olduğu gibi Fethiye’de de 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı yarıyıl tatili coşkusu yaşandı. Fethiye’de 102 okulda eğitim öğretim gören 32 bin 99 öğrenci ile 2 bin 983 öğretmen yarıyıl tatiline girdi. Vali Recai Güreli İlkokulu’nda düzenlenen karne töreninde öğrencilere başarı belgeleri ve karneleri ile hediyelerini Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş ile İlçe Milli eğitim Müdürü Faruk Kaya tarafından verildi.

Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya öğrencilere, “Tatil sürecini dinlenerek, aynı zamanda kişisel gelişiminize katkı sağlayacak şekilde değerlendirin. Kitap okuyun, kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılın, sevdiklerinizle vakit geçirin” ifadelerini kullanarak öğrencilere iyi tatiller diledi.