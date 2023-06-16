Fethiye Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman ve ilçe protokolü, Çamköy İlkokulu’nda öğrenciler ile bir araya gelip öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.

Türkiye genelinde 16 Haziran Cuma günü 2022-2023 eğitim öğretim yılı tamamlandı. Fethiye’de 109 okulda eğitim ve öğretime devam eden 32 bin 328 öğrenci karnelerini aldı. Öğrencilerin karne heyecanına Fethiye Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman, İlçe Emniyet Müdürü Kayhan Dadaşoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Çiçek ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya da ortak oldu. Çamköy İlkokulu’nda öğrencileri tebrik eden Kaymakam Karaman ve protokol üyeleri hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.