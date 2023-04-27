Muğla’nın Fethiye ilçesinde bir ikamette uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine Fethiye Narkotik Ekipleri operasyon düzenlerken, yakalanan 10 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Fethiye’nin Patlangıç Mahallesi’nde bir ikamette uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı alındı. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Fethiye Narkotik Ekipleri ikamete operasyon düzenledi. İkamette uyuşturucu partisi şeklinde eğlence olduğu görülürken 10 kişi gözaltına alındı. İkamet ve şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda 250 gram esrar, 25 gram metamfetamin, 1 gram kokain, 11 adet uyuşturucu hap ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. 7 şüpheliye uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapılırken, uyuşturucu madde ticaretinden adli mercilere sevk edilen E.C.T, M.M ve D.K tutuklanarak cezaevine gönderildi.