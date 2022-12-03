Muğla’nın Fethiye ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla, çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Beşkaza Meydanı’nda düzenlenen törende Atatürk büstüne çelenk bırakıldı. Programda ilk olarak engellilere yönelik faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının çelenkleri sunuldu. Ardından Fethiye Bandosu eşliğinde İstiklal Marşı okundu. Program hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Fethiye’de çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Engelli bireylere Emniyet ve Jandarmadan ziyaret

Engelli bireylere Emniyet ve Jandarmadan ziyaret

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