Muğla’nın Fethiye ilçesinde vitrin camını kırarak girdikleri elektronik mağazasında 220 bin 500 TL değerinde 23 cep telefonu çalan ve adliyeye sevk edilen 3 şahıs tutuklandı.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde vitrin camını kırarak girdikleri elektronik mağazasında 220 bin 500 TL değerinde 23 cep telefonu çalan ve adliyeye sevk edilen 3 şahıs tutuklandı.

Fethiye şehir merkezinde bulunan elektronik eşya mağazasında meydana gelen olayda, iş yerinin kırılmaz camını hilti yardımı ile parçalayarak gece saatlerinde içeri giren hırsızlar, piyasa değeri yaklaşık 220 bin 500 TL değerinde 23 cep telefonu ve aparatlarını çalarak kayıplara karıştı. Sabah iş yerine gelenler kırılan camı görünce polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine Fethiye Asayiş Büro Amirliği ekipleri geldikleri iş yerinde geniş çaplı inceleme başlattı. Ekipler, soyulan iş yerinde parmak izi çalışması yapıp, farklı iş yerlerinin kamera kayıtlarını inceleyerek hırsızlık yaptığı belirlenen F.H. (21), M.A.E. (19) ve M.Y. (17) isimli şahısları tespit etti. Hırsızlık yapan gençlerin Muğla merkeze gittiğini belirleyen ekipler, operasyon için harekete geçti. Ekipler 3 şahsı metruk bir bina içerisinde 17 adet cep telefonu ile birlikte yakaladı. 6 adet cep telefonunun farklı iş yerlerine satıldığı tespit edilip, telefonlara ve 942 TL paraya el konuldu. F.H., M.A.E. ve M.Y., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Farklı iş yerlerinde yaptıkları hırsızlar kameralara takıldı

Şüphelilerin, farklı iş yerlerinde yaptıkları hırsızlık anlarına ait güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde bir marketten içecek çalan şahıs görünürken, farklı bir görüntüde ise dolum merkezi cihazından para çalan şahıs görüntülere yansıdı.