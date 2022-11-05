Organizasyonun sonunda düzenlenen törenle dereceye girenlere kupa ve madalyaları verildi.

IRC 1: Lagertha - Viacheslav Ermolenko, IRC 2: Jason - Aleksei Brunov, IRC 3: Bogatyr - İgor Rytov, IRC 4: Symfony - Timakov Anton, IRC 5: Space Jockey - Victor Zakharov, IRC 6: Hey Teacher - Serhat Ayan, CHR 1: Zhelaet - Sergei Reznik, CHR 2: Rama - Andrei Morozov, CHR 3: Capella 2 - Dmitny Komarov, CHR 4: Kacamak - Olga Koriakova oldu.

Yarışlar sonunda sınıflarına göre ilk sırayı alan yatlar ve kaptanlar;

Göcek Körfezi içinden başlayan yarışlarda sporcular, coğrafi rotada dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Göcek Mahallesi’nde Göcek Yat Kulübü ile D-Marin Göcek iş birliğinde gerçekleştirilen yarışlara, 23 ülkeden 102 teknede 787 yelkenci yarıştı.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde Göcek Mahallesi’nde düzenlenen 20. Sonbahar Göcek Yarış Haftası ve 10 Kasım Atatürk Kupası’nda yelkenli yatların mücadelesi sona erdi.

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