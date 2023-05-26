Türkiye’nin gözde turizm merkezlerinden Muğla’nın Fethiye ilçesinde yaz sezonu hazırlıkları devam ederken, 20 cankurtarana teorik ve uygulamalı eğitim verildi.

Fethiye’de turizm sezonun başlamasına sayılı günler kala hazırlıklarda son aşamaya geldi. Hazırlıklar çerçevesinde 3 günlük bronz (havuz) ve 5 günlük gümüş (deniz) cankurtaran eğitimine 20 kişi katıldı. Eğitim sonunda yapılan sınavlarda başarılı olan adaylar cankurtaran belgesi almaya hak kazandı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Dalış ve Cankurtaran Eğitmeni Savaş Yapman ve Asistan İbrahim Çakıcı tarafından verilen eğitim, 3 günü teorik, 1 günü havuz, 1 günü deniz uygulamalı olmak üzere toplam 5 gün sürdü. 3 günlük bronz (havuz) ve 5 günlük gümüş (deniz) cankurtaran eğitimine katılanlar, yüzme teknikleri, kurtarma ekipmanlarının doğru kullanımı, havuz ve denizde boğulma tehlikesi geçiren kişileri su dışına çıkarma ve çıkardıktan sonra yapılacak ilk yardım müdahaleleri konusunda teorik ve uygulamalı eğitime tabi tutuldu.

Yeni düzenlenecek cankurtaran eğitiminin ise 29 Mayıs-2 Haziran 2023 tarihleri arasında yeniden düzenleneceği bildirildi.

‘Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Cankurtarma Yönetmeliği’ çerçevesinde eğitim sonunda alınan cankurtaran belgeleri, sertifikalı cankurtaran çalıştırma zorunluluğu olan tüm işletmelerde geçerli oluyor. Belgelerin 2 yıllık geçerlilik süreleri dolduktan sonra yenilenmesi zorunluluğu bulunuyor.