Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bağımsızlık meşalesini yakmak için Samsun’a çıkışının 104. Yıldönümü nedeniyle, Fethiye Beşkaza Meydanı Atatürk büstü önünde yapılan törene yoğun katılım oldu.

Fethiye sahil bandındaki 19 Mayıs kortej yürüyüşünün ardından yapılan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor bayramı çelenk sunma törenine ilgi yoğun oldu. Törene İlçe Emniyet Müdürü Kayhan Dadaşoğlu, İlçe Sahil Güvenlik Komutanı Raşit Gödelek, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Harun Reşit Yiğit, siyasi partilerin ilçe başkanlarıi oda başkanları, İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü sporcuları, Türk Kadınlar Birliği Fethiye Şubesi, Rehabilitasyon Merkezi sporcuları ve Fethiyespor alt yapı sporcuları ile öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende İlçe Gençlik ve spor müdürü Harun Reşit Yiğit, Atatürk büstüne çelenk sundu. Ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı coşkuyla söylendi.