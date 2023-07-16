Fethiye’de 15 Temmuz hain darbe girişiminin 7. yıldönümü ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı etkinlikleri çerçevesinde Fethiye’de Beşkaza Meydanı’nda toplanan vatandaşlar ellerinde Türk Bayraklarıyla demokrasi nöbetini geç saatlere kadar sürdürdü. Anma programına Fethiye Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman, Fethiye Belediye Başkan Vekili Veli Pabuşçu, Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Günşafak Karartı, Fethiye İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Çiçek, Fethiye İlçe Emniyet Müdürü Kayhan Dadaşoğlu, siyasi parti başkanları, daire amirleri, STK başkan ve üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Anma programında 15 Temmuz konulu fotoğraf sergisi düzenlendi. Sergilenen fotoğraflar vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Birçok kişi hain darbe girişiminin izlerini cep telefonu kameraları ile kayda aldı. 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü Anma Programı Boğaziçi Restoran önünde başlayan yürüyüş ile başladı. Anma yürüyüşüne Mehteran takımı da eşlik etti. Türk Bayrakları ile coşkulu şekilde devam eden yürüyüş Beşkaza Meydanı’nda son buldu.

Beşkaza Meydanı’nda başlayan 15 Temmuz Anma programı saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı’nın okunması ve Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. İlçe Vaizi Muammer Gökmen’in Kur’an-ı Kerim tilavetinden sonra program Fethiye Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman’ın konuşmalarıyla devam etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın günün anlam ve önemini belirten konuşması izletilip, 15 Temmuz konulu şiirler okundu. Ardından Fethiye Belediyesi Halk sanatçıları sahne aldı. Coşkulu şarkı ve türküleri seslendiren Aysun Karasaçlı ve Ali Tunç’a vatandaşlar Türk Bayrakları sallayarak eşlik etti.

Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Fethiye Kızılay Şubesi, AK Parti Fethiye İlçe Teşkilatı ile Fethiye Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından vatandaşlara lokma, kar şerbeti ve çeşitli ikramlar dağıtıldı