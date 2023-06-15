Fethiye Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman’ın başkanlığında “YKS İlçe Koordinasyon Toplantısı” düzenlendi. İlgili kurum müdürleri ile gerçekleştirilen toplantıda sınav öncesi, sınav esnasında ve sınav sonrası öğrencilerin herhangi bir sorun ve sıkıntı yaşamaması için her tülü tedbirin alındığı belirtildi.

Kaymakam Yusuf İzzet Karaman’ın başkanlığında Kaymakamlık Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya kurul üyeleri eksiksiz katıldı. Ülke genelinde 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir ortamda geçmesinin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen toplantıda yapılan çalışmalar görüşüldü. Fethiye’de yapılan hazırlıklar, sınav öncesinde, sınav gününde sınav sonrasında yapılacak çalışmalar ve güvenlik önlemlerinin görüşüldüğü YKS İlçe Koordinasyon Toplantısı’nda konuşan Fethiye Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman, "Her tülü önlem ve tedbiri aldık." diyerek sınav öncesi ve sınav sırasında vatandaşların daha duyarlı olmasını isteyerek sınava giren tüm öğrencilere başarı diledi.