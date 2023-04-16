Muğla’nın Fethiye ilçesinde bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Yarımada Koşusu’na yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, 18 ve 10 kilometrelik etaplarda kıyasıya mücadele etti.

Fethiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Fethiye Spor Fest çerçevesindeki Fethiye Yarımada Koşusu’na yoğun ilgi oldu. 18 ve 10 kilometrelik etaplardaki koşuya 135’i yabancı uyruklu olmak üzere 277 sporcu katıldı. Başta İzmir, İstanbul ve Ankara olmak üzere Antalya, Muğla ve ilçelerinden kadın, erkek çok sayıda sporcunun katıldığı Fethiye Yarımada Koşusu renkli görüntülere sahne oldu. Fethiye Beşkaza Meydanı’nda başlayan koşunun gelirinin tamamı ise Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yaşanan deprem felaketindeki depremzedelere bağışlanacak. 18 ve 10 kilometrelik yarışmalar için ayrı ayrı start verilirken, yarışmada bebeğinin bulunduğu çocuk arabasıyla yarışan ve dereceye giren İngiliz uyruklu Evgenija Lebedeva Anatolii isimli kadın dikkat çekti. Koşunun 10 kilometrelik etabında piste çıkan Evgenija Lebedeva’yı bebek arabasıyla koşarken gören seyirciler ise yol boyunca alkışladı. 5 yıldır Fethiye’de yaşadıkları öğrenilen Alman uyruklu 69 yaşındaki Gabi Klett ve 70 yaşındaki Mavianne Topolski de yarışmanın 10 kilometrelik etabını tamamlayarak dereceye giren isimler arasında yer aldı.

Fethiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Harun Reşit Yiğit’in startını verdiği Fethiye Yarımada Koşusu’nda, sporcular Beşkaza meydanından çıkarak kordon boyundan Karagözler Mahallesi’ndeki Aksazlar, Letonya, Küçük Samanlı, Büyük Samanlı, Boncuklu, Büyük Boncuklu koylarını dolaşıp eşsiz güzellikteki manzarada koşarak ter döktü.

Yarışmanın tüm gelirinin depremzedeler için kullanılacağını belirten Fethiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Harun Reşit Yiğit; "Fethiye Spor Fest çerçevesinde bu yıl ikincisini gerçekleştirdiğimiz Fethiye Yarımada Koşusu’na 135’i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 277 sporcu katıldı. Geleneksel hale getirmek istediğimiz bu organizasyonda Fethiye’nin Yarımadası’ndaki birbirinden güzel koylarda 18 ve 10 kilometrelik etaplar geçilmiştir. Yarışmaya katılım oldukça güzeldir. Bu yarışmadan elde edilen gelir ise depremzedelere bağış olarak sunulacaktır" dedi.

Yarışmaya katılan ve dereceye giren 69 yaşındaki Alman uyruklu Gabi Klett ve 70 yaşındaki Mavianne Topolski ise "Çok güzel bir ülkede yaşıyoruz. Fethiye’de her şey çok güzel. Yarışmada 10 kilometrelik etabı tamamlamaktan mutluyuz" dedi.

Yarışmaya Marmaris’ten katılan Nilay Özdemir ve Müge Koyuncu da parkurun harika olduğunu belirterek yarışmaya katılmaktan keyif aldıklarını söyledi.

Dereceye girenler ödüllendirildi

Renkli görüntülere sahne olan koşunun sonunda dereceye girenlere madalya ve hediyeleri düzenlenen törenle Fethiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Harun Reşit Yiğit, Deniz Ticaret Odası Şube Başkanı İlkay Tugay, eski milli atletler ve diğer yetkililer tarafından verildi.

Yarışmada 10 kilometre erkekler genel klasmanda Bedri Şimşek birinci, Mehmet Aydın Gör ikinci, Timur Gazızov üçüncü, 10 kilometre kadınlar genel klasmanda ise Santa Tkhakur birinci, Evgenııa Rıazanova ikinci, Tamı Ma üçüncü oldu. 18 kilometrelik erkekler genel klasmanda Ahmet Bayram birinci, Muzaffer Taylan ikinci, Uğur Pehlivan üçüncü olurken 18 kilometre kadınlar genel klasmanda Anastasııa Guskova birinci, Gülsen Çerçi ikinci, Yasemin Türe üçüncü oldu.

Ayrıca yaş kategorilerine göre dereceye giren 75 sporcuya da madalya ve ödülleri takdim edildi. 10 kilometrelik kadınlar 70-74 yaş kategorisinde dereceye giren Marianne Topolski isimli kadın sporcu ise heyecanlı bir şekilde ödül almak için sahneye çıktığı esnada ödül kürsülerinin üzerine düştü. Yaşanan küçük çaplı kazayı sorunsuz bir şekilde atlatan Marianne Topolski alkışlar eşliğinde ödülünü teslim aldı.

Ayrıca Beşkaza Meydanı’ndaki bir sokak köpeğinin de yarışmacılara takılarak 18 kilometrelik etabı durmadan koşması görenleri gülümsetti.