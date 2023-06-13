Muğla’nın Fethiye ve Seydikemer ilçelerinden 50 kişilik Hac kafilesi dualar eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı.

Kutsal topraklara gidecek olan Fethiye’den 40 ve Seydikemer’den 10 hacı adayları için Çamköy Kapalı Pazar yerinde uğurlama programı düzenlendi. Törene Fethiye Müftüsü Kamil Oktay ve AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Turhan Kovancı, hacı adayları ve yakınları katıldı. Programda okunan ilahi ve duaların ardından kutsal topraklar adlı şiir okundu. Aileleri ve yakınlarıyla vedalaşan hacı adaylarına polis ekipleri de eşlik etti. Hacı adayları otobüsle Dalaman Havalimanı’na hareket etti. Adaylar Dalaman’dan uçakla kutsal topraklara gidecek.

“Fethiye’den 40, Seydikemer’den ise 10 Hacı adayımızı uğurladık”

Uğurlama programında konuşan Fethiye Müftüsü Kamil Oktay, kutsal topraklara gidecek ilk kafilede Fethiye’den 40, Seydikemer’den ise 10 hacı adayının bulunduğunu söyledi. Oktay, “Diyanet işleri başkanlığımızın kurasında çıkan hacı adaylarımızı kutsal topraklara uğurluyoruz. Allah haclarını kabul eylesin. Sağlık, sıhhat içinde ibadet yapmayı nasip etsin. Türkiye genelinde 85 bin hacca gidecek adayımız var. İlçemizde de hacca gidecek olan arkadaşlarımız eğitimlerini tamamladılar. Kuran okumasını bilmeyen öğrendi, bilenlerse geliştirdi. Öğrendikleri bilgilerle güzel bir hac yapacaklar. Hayırlı yolculuklar diliyorum” şeklinde konuştu.