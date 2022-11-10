Muğla’nın Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 84. yıl dönümü dolayısıyla, tören düzenlendi.

Muğla’nın Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 84. yıl dönümü dolayısıyla, tören düzenlendi.

Fethiye Beşkaza Meydanı’nda düzenlenen ‘10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’ programına Fethiye Kaymakamı Alper Balcı, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Günşafak Karartı, Fethiye Garnizon Komutanı Cemal Yalçın, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı. Tören Atatürk büstüne çeleklerin sunulmasıyla başladı. Saatler 09.05’i gösterdiğinde yakılan meşale ile birlikte saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu.

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde de Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, düzenlenen törenle anıldı. Düzenlenen anma programı, Seydikemer Belediye Hizmet Binası ve Kaymakamlık Binası önünde gerçekleşti. Saat 08.45’te başlayan anma töreni Atatürk büstüne çelenk sunulmasıyla devam etti. Törende Seydikemer Kaymakam Vekili Ayhan Yazgan ve Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz’ün Atatürk büstüne çelenk sunmasının ardından saat 09.05’te sirenlerin çalmaya başlaması ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi huzurunda 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Saygı Duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunması ile göndere çekilen bayrağımız yarıya indirildi ve anma programı sona erdi.