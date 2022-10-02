Muğla’nın Fethiye ilçesinde Fethiye Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü tarafından organize edilen, 3. Lokman Hekim Esnaf Hastanesi Fethiye Uluslararası Likya Granfondo bisiklet yarışları tamamlandı. Dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde Fethiye Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü tarafından organize edilen, 3. Lokman Hekim Esnaf Hastanesi Fethiye Uluslararası Likya Granfondo bisiklet yarışları tamamlandı. Dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

Çok sayıda bisiklet tutkunlarının katıldığı Uluslararası Likya Granfondo bisiklet yarışları Fethiye’de Devlet Su İşleri (DSİ) önünde başladı. Fethiye merkezinden, Seydikemer ilçesine doğru kıyasıya yarışan sporcular 87,9 km parkuru tekrar Fethiye DSİ önünde bitirdi.

Farklı yaş kategorilerinde 9 ülkeden 113 sporcunun katıldığı yarışta mücadele eden sporcular, parkurun çok keyif verici olduğunu belirtti. Yarışmada, genel klasman erkeklerde Süleyman Çelikkaya birinci, Ataman Şekerci ikinci, Deniz Örnek üçüncü oldu. Kadınlarda ise birinciliği Gamze Ceyhan, ikinciliği Zeynep Aykan, üçüncülüğü de Alexandra Volkova elde etti.

Beşkaza Meydanı’nda düzenlenen ödül töreninde konuşma yapan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Harun Reşit Yiğit, Türkiye’de Uluslararası Fethiye Spor Festivali gibi uzun soluklu başka etkinliğin olmadığını söyledi.

Her yıl etkinliğin üzerine koyarak ilerlediklerini ifade eden Yiğit, "Fethiye’de Türkiye’de benzeri olmayan bir spor festivali yapıyoruz. Festivalde, 12 branşta faaliyet ve yarışlar var. Ekim ayı boyunca etkinliklerimiz hafta sonraları devam edecek. Katılım gösteren tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmanın ardından dereceye giren sporculara madalya ve ödülleri verildi. Birinci olanlara villa tatili, ikincilere Babadağ Yamaç Paraşütü ve üçüncülere ise Ölüdeniz tekne turu ödülleri verildi.