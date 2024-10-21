Muğla’nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 6.Akdeniz Sanat Günleri etkinlikleri Kayaköy ve Ölüdeniz gezisi ile sona erdi.

6.Akdeniz Sanat Günleri Fethiye etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen edebiyat bayramı iki gün boyunca dolu dolu geçti. Üçüncü gün Özbekistan ve ilçe dışından gelen misafirlere Kayaköy ve Ölüdeniz gezisi yaptırıldı. 6.Akdeniz Sanat Günleri Fethiye etkinlikleri kapsamında şair ve yazarlar okurlarıyla buluştu, kitaplarını imzaladı, şairler şiirlerini okudu. Ses sanatçısı Eser Tunçoğlu, birbirinden güzel türküleriyle festivale renk kattı. 6.Akdeniz Sanat Günleri Fethiye etkinlikleri programına Prof. Dr. Oktay Yivli, ‘Fethiye’den Dünyaya Edebiyat Açılımı’, Ümit Yılmaz, ‘Yaraları Sararken’, Sami Gökmen, ‘Türkçemiz ve Ortak Alfabeye Doğru’ konularında yaptıkları konuşmalarla katkıda bulundu. 6. Akdeniz Sanat Günleri Festivali Fethiye etkinlikleri tertip komitesi Başkanı Coşkun Karabulut yaptığı açıklamada; “ Akdeniz Sanat Günleri Festivalini 6 yıldır sürdürüyoruz. 6. Akdeniz Sanat Günleri Festivali Fethiye etkinlikleri başarıyla tamamlandı. Son gün misafirlerimize gezi düzenleyerek Fethiye’yi tanıttık. Uluslar arası kapsamda gerçekleşen festivalimiz edebiyat dünyasına büyük katkı sağlıyor. Edebiyat bayramının düzenlenmesinde emeği geçen ve katılım sağlayan tüm edebiyatseverlere teşekkür ederim” dedi.