Fethiye’de gerçekleştirilen Fethiye-Rodos feribot seferlerine yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisi oluyor. Sabah saatlerinde Fethiye iskelesinden hareket eden hızlı feribot ile keyifli bir yolculuk gerçekleştirilen misafirler, kısa bir yolculuğun ardından Rodos’un güzelliklerinin keyfini yaşıyor.

Rodos yolculuğu vizesi için Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası’nın bir ofis açtığını hatırlatan Turizmci Hikmet Selçuk, sezonun seçimlerden dolayı gecikmeli başladığını fakat umutlu olduklarını belirtti. Fethiye-Rodos arası günlük geliş gidişlerin 55 Euro olduğunu kaydeden Selçuk, konaklamalı turların ise 65 Euro olduğunu söyledi. Turlar için ilk olarak sabah saatlerinde gerekli işlemleri yaptıran katılımcılar, pasaport kontrollerinin ardından feribota geçiş yapıyor.

Yunanistan’daki seçimlerin ardından vize işlemlerinin daha da kolaylaşacağını dile getiren Turizmci Hikmet Selçuk, yoğunluk nedeniyle Rodos’u gezmek isteyen vatandaşların vize ve rezervasyon için erken başvuru yapması gerektiğini aktardı. Yeni yapılan limanda freeshop da bulunduğunu vurgulayan Selçuk, yerli ve yabancı turistlere Rodos’u gezmelerini tavsiye etti.

Hikmet Selçuk yaptığı açıklamada, “Sezon başlangıcı seçimlerden dolayı gecikti ama yine de umutluyuz. Şu anda rezervasyonlarımız iyi durumda. Bodrum, Fethiye ve Turgutreis olarak çalışıyoruz. Önümüzde iyi bir sezon olduğunu düşünüyorum. 24 Haziran tarihinde Yunanistan’da seçimler var. Seçimlerden sonra vizelerin daha kolay alınacağını düşünüyoruz. Türk milleti genelde son dakika karar verdiği için vize sorunları doğabiliyor” şeklinde ifadeler kullandı.

Açıklamasını sürdüren Selçuk, “Vize sorunları için Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası’nın açtığı bir ofis var. Yunanistan’ın bize verdiği Kozmoz diye bir ofis var. Oraya başvurmaları gerekiyor fakat tabii ki bir yoğunluk söz konusu. Bir Avrupa şehri görmek varken niye vizelerini zamanında almazlar diyebilirim. Önceden Rodos’a; Marmaris’ten, Bodrum’dan ve İzmir’den gidilebiliyordu. Şimdi ayağımızın dibinde. İnsanlar vizelerine başvuruyor ve orada gereken yapılıyor. Yeni yapılan limanımızda freeshop da var. Halkımızın yurtdışından bir şey almasına gerek yok. Burada freeshoptan istedikleri ürünleri alabiliyorlar. Yunanistan’da sezon açıldı. Bir yoğunluk var. Gelmelerini ve gezmelerini tavsiye ediyorum. Gidiş-geliş turlarımız 55 Euro’dan başlıyor. Bu fiyat 65 Euro’ya kadar çıkabiliyor. Günlük gidiş-gelişler 55 Euro fakat konaklamalı olanlar 65 Euro’ya kadar çıkabiliyor. Halkımız bence vizelerini alsınlar, başvurularını yapsınlar ve hep beraber gidelim bu kardeş ülkede güzel yerlerimizi gezelim” dedi.