Fethiye Toplum Destekli Büro Amirliği ekipleri, özel eğitim öğrencisine özel hayata geçirdiği ’Gönül Bağı’ projesi devam ediyor.

Fethiye Toplum Destekli Büro Amirliği, Halil İbrahim Köroğlu isimli özel eğitim öğrencisinin ailesi ile irtibat kurdu. Gönül Bağı projesi çerçevesinde Köroğlu’na ziyarette bulunan polis ekipleri hediyeler takdim ederek polis arabasına bindirildi. Köroğlu’na Toplum Destekli Polislik faaliyetleri çerçevesinde bilgilendirme yapan polis ekipleri özel eğitim öğrencisinin yüzünü güldürdü.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Fethiye Toplum Destekli Büro Amiri Gökhan Kam, “Halil İbrahim Köroğlu isimli özel eğitim öğrencisinin ailesi ile irtibat kurulup, ’Gönül Bağı’ projemiz çerçevesinde ikametine ziyarette bulunuldu. Halil İbrahim’e hediyeler takdim edip, onu sevincine ortak olduk. Toplum Destekli Polislik faaliyetleri çerçevesinde bilgilendirmeler yaptık. Bu konu çerçevesinde ikamet ziyaretlerimiz ise devam edecek” ifadelerini kullandı.