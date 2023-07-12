Muğla’nın Fethiye ilçesinde geçtiğimiz hafta ortalama 40 TL’den satılan taze fasulye, bu hafta 70TL’ye çıkarak pazarın zam şampiyonu oldu.

Döviz kurlarının yükselmesi ve buna bağlı olarak akaryakıt fiyatlarının yükselmesi ile artan üretim maliyetleri nedeni ile birçok sebze ve meyve fiyatları cep yakmaya devam ediyor. Fethiye’de artan hava sıcaklığı pazar esnafının alışverişine engel teşkil ederken, fiyatların artması da ürün satışını azalttı. Geçen haftaya göre birçok ürünün fiyatı değişmezken ortalama 40 TL’ye satılan taze fasulye 70 TL’lik güncel fiyatı ile pazarın zam şampiyonu oldu.

Pazarın bir diğer zamlanan ürün ise mısır oldu. 8 tanesi 50 TL’ye satılan mısırın fiyatı 6 tanesi 50 TL’ye yükseldi. Mısır satıcıları yaşanan fiyat değişimleri ile ilgili olarak, “Aydın tarafından geliyor. Ürün uzaktan geldiği için mazot parası, gübre parası, adamın yevmiye parası da işin içine mecburen katılıyor ve fiyatlar değişkenlik gösteriyor” diye konuştu.