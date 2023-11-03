Muğla’nın Doğalgaz bulunmayan ilçelerinden Fethiye, Dalaman ve Ortaca’ya doğalgaz hattı bağlanması için Cumhurbaşkanlığı kararnamesi Resmi Gazete yayımlandı.

2 Kasım Perşembe tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde, Antalya, Korkuteli, Fethiye, Dalaman ve Ortaca arasında 300 kilometre uzunluğunda hat döşeme çalışması yapılacağı açıklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararnamede, “Ek liste ve haritalarda güzergâhları gösterilen doğalgaz boru hattı projelerinin yapımı amacıyla söz konusu güzergâhlara isabet eden taşınmazlar ile projeler çerçevesinde inşa edilecek sabit tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları anot yataklarının yapımı amacıyla ihtiyaç duyulan taşınmazlrın mülkiyet şeklinde ya da daimi/geçici irtifak hakkı kurulmak suretiyle Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına, 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 27’nci maddesi gereğince karar verilmiştir” denildi.