Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 320 milyon TL’lik yatırımla yapımına başlanan Fethiye Ölüdeniz yolunda incelemelerde bulundu.

Fethiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Ölüdeniz’in yolları Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yenileniyor. Yenileme çalışmalarının başladığı yolda incelemelerde bulunan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Ölüdeniz yolunun Fethiye’nin turizme olan etkisi açısından çok önemli bir yol olduğunu ve milyonlarca yerli ve yabancı misafirin kullandığı bu yolda çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini açıkladı.

Yol yenileme çalışmalarını yerinde inceleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Başkan Aras, Ölüdeniz gibi önemli bir turizm bölgesinin yolunu yenilemek için çalışmalara başladıklarını, bu projede 320 milyon liralık kaynağı yol yapımına ayırdıklarını bunun yanı sıra, 8 milyon lira da su ve altyapı çalışmaları için kullanılacaklarını açıkladı. Başkan Aras, "Bizim ülkemiz için de çok güzergâh burası. Sadece Muğla’mız ve Fethiye’miz için değil. Ülkemizin ve dünyanın her yerinden gelen misafirler bu yolu kullanıyorlar. Fethiye’ye yakışır bir yer olması gerekiyordu. Halkımızın yanında olacağız. Motivasyonumuz tam, enerjimiz var. Kentimiz için, ülkemiz için, Muğla için çalışıyoruz" diye konuştu.