Dünya Çevre Günü etkinlikleri çerçevesinde Muğla’nın Fethiye ilçesindeki Ördek Adası ve çevresinde temizlik etkinliği yapıldı.

Fethiye’de Dünya Çevre günü etkinlikleri çerçevesinde ilçenin önemli noktalarından olan Ördek Adası ve Kuş Cenneti’nde temizlik çalışması yapıldı. Birçok Sivil Toplum Kuruluşu, öğretmen ve öğrencilerin katıldığı etkinlikte deniz kenarına atılmış, cam ve plastik şişe, poşet, alkol şişeleri, ambalaj atıkları gibi birçok çöp toplandı. Deniz Ticaret Odası Başkanı İlkay Tugay’ın da destek verdiği etkinlikte 40 torba çöp toplandı.