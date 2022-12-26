Muğla’nın Fethiye ilçesinde göreve yeni başlayan Kaymakam Yusuf İzzet Karaman, Fethiye’de basın mensupları ile bir araya geldi.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde göreve yeni başlayan Kaymakam Yusuf İzzet Karaman, Fethiye’de basın mensupları ile bir araya geldi.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığı’ndan, Fethiye Kaymakamlığı’na atanan Yusuf İzzet Karaman yerel ve ulusal basın mensuplarıyla bir araya geldi. Fethiye Orman İşletme Müdürlüğü Ömer Eşen Sosyal Tesisleri’nde basın mensuplarına kahvaltı etkinliği düzenleyen Fethiye Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman, “Fethiye’deki basınımızla tanışmak ve bilgi alışverişinde bulunmak için bir araya geldik” dedi.

Basın mensupları ile tek tek tanışan Karaman, Fethiye’nin tanıtımı için elinden gelen özveriyi göstereceğini söyledi. Basın mensuplarının da fikirlerini alan Karaman, “İlçemizin tanıtımı için büyük emek veren kıymetli basın mensuplarımızla kahvaltıda bir araya gelmiş olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Geçtiğimiz 10 gün içinde göreve başladığımızdan sonra sizlerle beraber olmak için planladığımız bu programda çeşitli değerlendirmelerde bulunduk. İlçe kaymakamı olarak bundan sonra ki süreçte sizlerle birlikte tanıtım noktasında üzerimize düşen ne varsa birlikte çalışmaya hazır olduğumuzu bilmenizi isterim” diye konuştu.

Konuşmasına devam eden Kaymakam Karaman,“ Fethiye bir yeryüzü cennetidir. Her yeri ayrı güzel bir yer. Birçok alanda, farklı turizm alanlarında faaliyetlerin gerçekleştirilebileceği ülkemizin marka değerlerinden birisidir. Bu nokta da biz de görev yaptığımız süre boyunca sizlerle birlikte inşallah Fethiye’yi hak ettiği konumda daha da yükseklere ve iyi noktalara getirmek için elimizden geleni yapmaya gayret göstereceğiz. Bu vesileyle bugün ki buluşmada sizlerle birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyim” şeklinde konuştu.