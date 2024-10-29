Fethiye’de Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 101. yıldönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet bayramı etkinlikleri kapsamında Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, tebrikleri makamında kabul etti.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Fethiye Kaymakamlığı’nda yapılan tebrikleri kabul töreninde Kaymakam İsmail Hakkı Ertaş beraberinde Garnizon Komutanı Dz. Albay Emre Ahmet İnal, Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Günşafak Karartı ve Fethiye Adalet Komisyonu Başkanı Erdem Oğuz Özer ile birlikte kabul etti.

Tebrik kabul törenine yoğun katılım olurken, Fethiye İlçe Emniyet Müdürü Muzaffer Yüceur, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Çiçek, Sahil Güvenlik Komutanı Burak Akanpınar, daire amirleri, siyasi partilerin ilçe başkan ve üyeleri ile birlikte vatandaşlar da katıldı. Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, tebrikat törenine katılanlar ile tüm Fethiye halkının Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.