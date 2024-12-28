Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan uyarıda, Muğla’nın Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde sağanak yağış ve taşkın uyarısı yapıldı.

Yapılan uyarıda, “Son radar görüntüsünden alınan verilere göre, halen devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların önümüzdeki saatlerde Fethiye ve Seydikemer civarlarında yer yer kuvvetini artırması beklenmektedir. Kuvvetli yağışısın sebep olacağı ani sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve fırtına, yıldırım, ulaşımda aksamalar, kıyılarda küçük çaplı dolu yağışı ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.