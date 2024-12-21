Fethiye İdman Yurdu Kulüp Başkanı Abdullah Aksoy ve Kulüp Yöneticisi Ali Şimşek, CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş’ı ziyaret etti.

Bölgesel Amatör Lig’i (BAL) 8. Grup ekiplerinden Fethiye İdman Yurdu Kulüp Başkanı Abdullah Aksoy ve Kulüp Yöneticisi Ali Şimşek, CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş’ı ziyaret etti. Ziyarette Fethiye İdman Yurdu’nun geleceği ve sezondaki durumu konuşuldu. CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ise ise Kulüp Başkanı Abdullah Aksoy ve Kulüp Yöneticisi Ali Şimşek’e ziyaretlerinden dolayı oldukça memnun olduğunu dile getirerek teşekkür etti.