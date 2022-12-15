Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi Yönetim Planını Hazırlama Projesi çerçevesinde Yönetim Planı 1. Paydaş Toplantısı, Fethiye’de bulunan bir otelin toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi Yönetim Planını Hazırlama Projesi çerçevesinde Yönetim Planı 1. Paydaş Toplantısı, Fethiye’de bulunan bir otelin toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, ülkemiz ve dünya ölçeğinde ekolojik öneme sahip, kirlenme ve bozulmalara duyarlı toprak ve su alanları; bu bölgelerdeki biyolojik çeşitliliğin, doğal kaynakların ve bunlarla ilgili kültürel kaynakların gelecek kuşaklara aktarımının emniyet altına alınması için gerekli düzenlemelerin yapılabilmesi amacıyla Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak belirlendiği ifade edildi. Belirlenen alanlarda doğal, kültürel ve estetik değerlerin koruma ve kullanma dengelerinin hassas bir şekilde belirlenmesi amacıyla; kara, kıyı ve deniz koruma alanlarında biyolojik çeşitlilik, habitat izlemeleri ve yönetim planları gibi birçok bilimsel araştırma, inceleme ve koruma çalışmaları yürütüleceği kaydedildi.

Yönetim Planı 1. Paydaş Toplantısı programına Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Muğla Valisi Orhan Tavlı, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Dr. Abdullah Uçan, Fethiye Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman, belediye başkanları, kurum temsilcileri, meslek odası ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. Programda ilk olarak saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşımız söylendi. Tanıtım filminin ardından konuşmalara geçildi.

Açılış konuşmasını Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Dr. Abdullah Uçan yaptı. Genel Müdür Uçan, Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak belirlenen alanlarda yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aktardı.

Muğla Valisi Orhan Tavlı konuşmasında, “Özel Çevre Koruma alanlarının sosyo-ekonomik yapısının korunması ve sürdürülebilir yönetimi için sürdürülmekte olan bu çalışma için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız, bakan yardımcılarımız ve bakanlık personeline çok teşekkür ediyorum. Muğla’mız tarihi ve kültürel değerleri eşsiz doğal bir yerdir. Yaklaşık bin 500 km uzunluğundaki çok güzel kıyıları, koylarıyla, körfezleri, mavi bayraklı plajları, doğal ve endemik bitkileriyle aynı zamanda doğal yaşamıyla turizm merkezi ve turizmde marka bir şehirdir. Zengin flora ve faunası, nadir ve nesli tükenmekte olan türlerin bulunduğu Muğla’mız; önemli bitki ve kuş türlerini de içinde barındırmaktadır” dedi.

Ardından kürsüye gelen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver, “Doğa ve insan adına konuşulacak çok şeyler olduğuna inanıyorum. Dünyamız 4,5 milyar yaşında. Ekoloji canlıların kendi aralarında ve cansızlarla kurduğu sürdürülebilir ilişki demek. Şu bir gerçek, insan doğal şartları kendine göre uyarlayan veya değiştiren bir varlıktır. Nüfus artıyor. Toplayıcılıktan gelerek doğrudan üretime müdahale ediyor. Sonra ardından sanayileşme geliyor. Bütün medeniyetler insan-doğa ilişkisi üzerine kurulmuştur” şeklinde ifadeler kullandı.