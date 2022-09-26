Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü çocuklar için "oyun odası" projesini hayata geçirdi.

Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü çocuklar için "oyun odası" projesini hayata geçirdi.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde Emniyet Müdürlüğü binasında çocuklar için “oyun odası” hazırlandı. İlçe Emniyet Müdürü Kayhan Dadaşoğlu’nun talimatıyla hayata geçirilen “oyun odası” projesi için bir oda oyuncaklar ile donatıldı. Çocuk Büro Amiri Onur Güleç tarafından hazırlanan projede bir odanın duvarları, çizgi film karakterleri ve hayvan resimleriyle boyandı. Oyun odasının amacı işlemleri için kuruma gelen kişilerin, çocuklarının sıkılmaması ve eğlenmeleri için olduğu kaydedildi. Oda çocukların hizmetine açıldı.