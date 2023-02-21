Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, depremzede çocuklar için Trafik Eğitim Parkı’nda eğlence düzenledi. Fethiye’ye deprem bölgesinden gelen çocukların aileleriyle birlikte katıldığı etkinlikte çocuklar gönüllerince eğlendi.

Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, depremzede çocuklar için Trafik Eğitim Parkı’nda eğlence düzenledi. Fethiye’ye deprem bölgesinden gelen çocukların aileleriyle birlikte katıldığı etkinlikte çocuklar gönüllerince eğlendi.

Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü depremzede çocuklara moral olmaya devam ediyor. Deprem bölgelerinden Fethiye’ye gelen çocuklar, ailelerinin gözetiminde polis ekipleriyle birlikte eğlendi. Fethiye İlçe Emniyet Müdürü Kayhan Dadaşoğlu ve toplum destekli polislik, trafik ve asayiş ekiplerinin katılımı ile gerçekleşen etkinliğe, ‘Kanka Polis’maskotu ve ‘Palyaço Fındık’ palyaçosu da destek verdi. Yüz boyama ve palyaço gösterilerinin olduğu etkinlikte çocuklar maskotlarla bol bol fotoğraf çektirdi. Turizm Polisine ait nostaljik jipi inceleyen çocuklar, motosikletli polis ekipleriyle de trafik eğitim parkında tur attı. Ekipler eğlencenin sonunda çocuklara pamuk şeker ikramında bulundu.

Fethiye İlçe Emniyet Müdürü Kayhan Dadaşoğlu, “Depremzede vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının yanında, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın bir nebze yüzlerini güldürebilmek için etkinlik düzenledik. Çocuklarımızı mutlu edebilmek için Fethiye Trafik Eğitim Pistimizde onlara güzel ve eğlenceli bir gün yaşatacağız. Onları ne kadar mutlu edebilirsek, ne kadar yüzlerini güldürebilirsek, bizlerde o kadar mutlu olacağız. Dünyada çocuk bayramı hediye edilen tek millet biziz. Çocuklar bizim geleceğimiz onlar için ne yapsak azdır. Tek hedefimiz onları mutlu edebilmek. Yaşadıkları ağır travmadan bir nebzede olsa uzak tutabilmek” şeklinde konuştu.