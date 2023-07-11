Muğla’nın Fethiye ilçesindeki fırıncılar; asgari ücret, un, akaryakıt ve diğer girdilerin arttığını öne sürerek 200 gramı 5 TL den satılan ekmeğin fiyatını resmi karar alınmadan 7,5 TL den satmaya başladı. Fethiye Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman da yaptığı açıklamada “Fethiye’de ekmeğin resmi satış fiyatı 200 gramı 5 TL’dir. Bunun dışında resmi karar yoktur" ifadelerinde bulunurken, vatandaşlar ekmeğin halen 7,5 TL den satılmasına tepki gösterdi.

Fethiyede’ki fırıncıların girdi fiyatlarının artmasını öne sürerek resmi yeni tarife almadan 200 gram ekmeği sütlü yada susamlı ekmek diyerek 7,5 TL’den satmaya başlamaları yani ekmeğe yüzde 50 zam yapmaları vatandaşları şaşırttı. Fethiye’nin hemen hemen her yerinde ekmeğin 7,5 TL den satılmaya başlanması üzerine vatandaşlar zor durumda kalınca konuya Fethiye Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman el koydu. Karaman, ekmeğin resmi fiyatının 200 gramı 5 TL olarak açıklama yaptı.

Ardından vatandaşların şikayetleri üzerine Muğla Ticaret İl Müdürlüğü, Tarım İlçe Müdürlüğü ve belediye zabıta müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Fethiye’deki yaklaşık 40 fırın tarifesiz satış, fiyat etiketi yoksunluğu ve hijyen ile gramaj açısından denetlenmeye başlandı. Muğla Ticaret İl Müdürlüğü ve zabıta ekipleri fırınlarda yaptıkları denetimlerde 7 fırına tutanak tutulduğu ve denetlemelerin hız kesmeden süreceği öğrenildi.

Duruma tepki gösteren vatandaşlar, "Günlerdir ekmeği 7,5 TL den ekmek alıyoruz. Fırıncıların talebi ne ise ona göre bir fiyat ayarlanıyordu. Fırıncılar da zor durumda kalmasın, zarar etmesin. Ancak biz fazla nüfuslu ailelerde düşünerek de bir karar verilsin. Fethiye’de 200 gram ekmek 5 TL’den satılıyordu. Yüzde 50 zam çok değil mi? Bir de tüm Türkiye’de pek çok il ve ilçede aynı durum söz konusu. Fırıncı da vatandaş da kendine ekmeği konusunda sahip arıyor. Fethiye’de fahiş fiyatla ekmek alıyoruz. Bunun bedelini kim ödeyecek? Biz sütlü veya susamlı değil kendi gerçek somun ekmeğimizi istiyoruz. Kimse bunun arkasına gizlenmesin. Devletimizi yönetenler ilgili Bakanlıklar bu konuda kısa sürede karar verip ekmeğin sahibini mutlaka belirlemelidirler” ifadelerini kullandı.