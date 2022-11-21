Fethiye’de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından önce deniz dibi temizlendi, ardından 30 bin yavru çipura balığı denize bırakıldı.

Fethiye’de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından önce deniz dibi temizlendi, ardından 30 bin yavru çipura balığı denize bırakıldı.

Dünya Balıkçılık Haftası’nda Fethiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleşen organizasyonda 7 dalgıç tarafından önce deniz dibi temizliği yapıldı, ardından da öğrenciler ve protokol üyeleri tarafından denize 30 bin yavru çipura balığı bırakıldı.

Etkinlikte ilk olarak Büyük Samanlık Koyunun deniz dibi 7 dalgıç tarafından yaklaşık 45 dakikalık çalışma sonrası temizlendi. Dalgıçlar tarafından deniz dibindeki atıklar filelere doldurulup kıyıya çıkartılırken, Şehit Yüzbaşı Özgür Özekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri de kıyı temizliği gerçekleştirdi. Temizliğin ardından protokol üyeleri ve öğrenciler tarafından 30 bin adet yavru Çipura balığı kovalarla denize bırakıldı.

Gerçekleşen etkinliğin Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü organizasyonu olduğunu aktaran Fethiye ilçe Tarım ve Orman Müdürü Şaban Sarıkaya,“21 Kasım Dünya Balıkçılık Günü’nde, temiz bir çevre için dalgıçlarımızla deniz dibi temizliği, öğrencilerimizle de kıyı temizliği yaptık. Bunun yanında da yöremizde balık popülasyonunun artması için denize 30 bin adet Çipura balığı yavrusu bıraktık. Bizim bıraktıklarımızla birlikte bu sayı Muğla genelinde ise bu rakam 100 bin adet” ifadelerinde bulundu.