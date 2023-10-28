Fethiye Alzheimer Derneği Cumhuriyetin kuruluşunun 100’üncü yılı nedeniyle kutlama gerçekleştirdi. Dernek binasında yapılan kutlama etkinliğine Yusuf İzzet Gökçe ilköğretim okulu öğrencileri ile Alzheimer hasta yakınları ve üyeler katıldı.

Türk bayraklarının dalgalandırıldığı etkinlikte 100’üncü yıl pastası alkışlar arasında kesildi. Dernek Başkanı Opr. Dr. Mehdi Sadat Yönetim kurulu üyesi Nagihan Bulut ve dernek üyeleri gönüllerince 100.yılın coşkusunu birlikte yaşadı. Dernek Başkanı Sadat, tüm üyelerin ve halkın Cumhuriyet Bayramını kutlayıp nice 100 yıllara ifadelerini kullandı.