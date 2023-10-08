Fethiye’de düzenlenen "4. Uluslararası Fethiye Spor Festivali" çerçevesinde Kelebekler Vadisi-Ölüdeniz açık su yüzme yarışı gerçekleştirildi. Yarışmacılar 6 kilometre boyunca yüzdü.

Sponsorların desteği ile Fethiye Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen festivalin ikinci haftasında gerçekleştirilen yarışta sporcular Kelebekler Vadisi’nden – Ölüdeniz’e kadar yüzdü. Kelebekler Vadisi sahilinde starttan önce konuşma yapan Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, sporcuları cesaretlerinden dolayı tebrik etti. Ertaş ile Fethiye Gençlik ve Spor Müdürü Harun Reşit Yiğit’in verdiği startın ardından sporcular, 6 bin metrelik parkurda Ölüdeniz sahiline kulaç attı. Yarışmaya 487 sporcu katılım sağlarken, birçok yarışmacı parkuru bitiremedi.Gençler genel klasman kadınlarda Sıla Pazar, erkeklerde ise Doğan Türeli birinciliği kazandı.Masterler genel klasman kadınlarda Viktoriya Üçüncü, erkeklerde de Suriye uyruklu Naeim Masri birinci oldu.

Erkekler Genel Klasmanda birinci olan Suriyeli Naeim Masri, Ölüdeniz’de yüzmek çok güzel. Deniz suyu da çok güzeldi. Parkur çok zor değildi. Deniz sakindi. Suriyeliyim tüm Türkiye’ye teşekkür ediyorum. Zaten benim dedemde Türk. Türkiye’de yarışmak güzel bir duygu” dedi.

Kadınlar genel klasmanda birinci olan 19 yaşındaki Sıla Pazar ise, “Yarışmaya İzmir’den katıldım. Ege Üniversitesinde öğrenciyim. Çok keyifli ve güzel bir organizasyon oldu. Kalabalık bir ekibiz. 6 kilometre yarışlarına yaklaşık 400 kişi katıldık. Kelebekler Vadisi’nden başlayıp, Ölüdeniz’de biten çok güzel bir parkurdu. Suyun temizliği, berraklığı ve sıcaklığı çok iyiydi. Bu mevsimde yarış yapılması kesinlikle çok mantıklı olmuş” ifadelerini kullandı.