24. Uluslararası Fethiye Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali kapsamında sıcak hava balonu ve motorlu yamaç paraşütü uçuşları yapıldı.

23-27 Ekim 2024 tarihleri arasında düzenlenen 24. Uluslararası Fethiye Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali kapsamında Fethiye Beşkaza Meydanı’nda Türk Hava Kurumu (THK) tarafından düzenlenen sıcak hava balon gösteri uçuşları, birçok öğrenciye eğlenceli anlar yaşattı. Öğrenciler, sıcak hava balonlarına binerek bu unutulmaz deneyimi yaşama fırsatı buldu. Festivalin açılışının bugün saat 17.00’de Ölüdeniz Belcekız Plajı’nda yapılacak. Festivalin amacının Fethiye ve bölge turizmine katkı sağlamak olduğu ifade edildi.