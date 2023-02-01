Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 65 yaş üzeri vatandaşların sosyalleşmesi ve çeşitli etkinliklerle el becerilerinin arttırılarak zamanlarını daha verimli geçirmelerine yönelik hizmete sunduğu Fethiye 100 Yaş Evi büyük ilgi görüyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 65 yaş üzeri vatandaşların sosyalleşmesi ve çeşitli etkinliklerle el becerilerinin arttırılarak zamanlarını daha verimli geçirmelerine yönelik hizmete sunduğu Fethiye 100 Yaş Evi büyük ilgi görüyor.

100 yaş evinde 571 üye var

Büyükşehir Belediyesi tarafından açılışı 23 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleştirilen Fethiye 100 Yaş Evinin üyesi sayısı kısa sürede 571’e ulaştı. 100 Yaş Evi üyelerine sağlıklı yaş alma ve yaşlılık eğitimlerinin yanı sıra danışmanlık hizmeti de veriliyor. 100 Yaş Evi’nde Dil Kulüpleri (İngilizce, Fransızca ve Rusça),Resim Atölye Çalışmaları (Resim, Heykel ve Seramik), Geleneksel Sanat Atölye Çalışmaları (Ebru, Minyatür), El Sanatları (Dikiş, Nakış ve Kanaviçe), Film Gösterim Günleri, Kitap Okuma Günleri, Kültür Gezileri, Alzheimer ve Demans Hastalıkları Üzerine Söyleşiler, Satranç, Dama ve Tavla Turnuvası gibi birçok etkinlik düzenleniyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi müzik öğretmeni eşliğinde verilen eğitimlerde ağırlıklı olarak Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği parçaları seslendiriliyor.

“Burası bizim ikinci evimiz oldu”

Fethiye 100 Yaş Evi üyelerinden Gülçin Akalın buranın kendileri için ikinci ev olduğunu söylerken “İnanın burada dünyaya yeniden geldim. Burada kimsenin kimseden bir menfaati yok. Burada dostluk var, arkadaşlık var, paylaşım var. Eğitmenlerimizden çok memnunuz. Ama en çokta Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Osman Gürün’den memnunuz. Çünkü böyle bir projeyi düşünüp hayata geçirmesi bizim için bulunmaz bir nimet. Burası adeta bizim ikinci evimiz oldu” dedi.

Bir başka vatandaş Avrupa’da böyle bir şeyin olmadığını belirterek, “Sunu başaranları tebrik ediyorum. Burada bugün halk müziği var, Perşembe günü sanat müziği var. Haftada iki gün müzik çalışması var” dedi.