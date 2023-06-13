Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Menteşe ve Fethiye ilçesinde hayata geçirdiği 65 yaş üstü vatandaşların sosyalleşmesi ve çeşitli etkinliklerle el becerilerini arttırarak kaliteli zaman geçirmelerine yönelik hizmete sunduğu 100 Yaş Evleri büyük ilgi görüyor.

Fethiye ilçesinde 628 üyesi bulunan 100 Yaş Evi ikinci yılını bir dizi etkinlikle kutladı. 2. yıl etkinliği çerçevesinde yıl boyunca çalışmalarını Fethiye 100 Yaş Evi’nde sürdüren Mozalikya Türk Sanat Müziği Korosu güzel bir konsere imza attı. Toplamda 380 kişinin katılımıyla 2. yıl pastası kesildi. 100 Yaş Evi üyeleri arasında Tavla Turnuvası düzenlendi. Ayrıca 100 yaş evi üyelerinin Sanat Atölyelerinde yapmış olduğu tuval üzerine akrilik boya çalışmalarıyla güzel bir sergiye imza atıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye 100 Yaş Evi üyesi Necmiye Öcçetin bir sağlıkçı olduğunu ve bu hizmetten çok memnun olduğunu belirtti. Öcçetin; “Burada stresten kurtulabilmek, bir an dahi olsa kafamızı meşgul eden konulardan uzaklaşmak, burada yeni arkadaşlıklar edinmek inanılmaz güzel. Ben çok memnunum çok da teşekkür ediyorum böyle bir organizasyon yaptıkları için zaman zaman diyordum ki karşıma bir gelseler de teşekkür etsem. Ben kendim sağlıkçıyım zaten bu yaş grubunun böyle bir rahatlamaya ne kadar ihtiyaç duyduklarını biliyorum. Buraya gelip müzik yapmak için gün sayıyoruz. Çok memnunuz” dedi.

100 Yaş Evi Üyesi Bekir Küçükkaramuklu, “Belli yaşlardaki birliktelikler, tavla, satranç, müzik, resim bunlar hayata tutunma açısından çok güzel. Sosyal etkinliklerini, gezilerini çok sevdiğim, mekanın temiz çok hijyenik olması, personelleri çok hürmetkar ve saygılı davranması gibi sebeplerden dolayı buraya çok severek geliyorum” dedi.