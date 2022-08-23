Muğla Büyükşehir Belediyesi, 60 yaş üstü vatandaşların sosyal yaşama daha aktif katılmalarını ve üretkenliklerinin devamını sağlamak amacıyla oluşturduğu Fethiye 100 Yaş Evi’ni düzenlediği törenle hizmete açtı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 60 yaş üstü vatandaşların sosyal yaşama daha aktif katılmalarını ve üretkenliklerinin devamını sağlamak amacıyla oluşturduğu Fethiye 100 Yaş Evi’ni düzenlediği törenle hizmete açtı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ün ev sahipliğinde düzenlenen açılış törenine Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ve vatandaşlar katıldı. 60 Yaş ve üstü vatandaşların bir araya gelerek sohbet edebilecekleri 100 Yaş Evi, üyelerin yeni dostluklar kurabileceği, sosyal aktivitelerini artırabileceği ve yaşanmışlıklarını da gelecek kuşaklara aktarabilecekleri bir merkez olarak görev yapıyor.

Fethiye 100 yaş evinde sohbet odası, oyun odası, TV odası, dinlenme odası ve birçok etkinliğin yapılabileceği atölye odaları bulunuyor. El sanatları, film gösterim günleri, kültür ve tarih gezileri gibi birçok etkinliğe ev sahipliği yapan 100 Yaş Evi’nde üyelerin sağlıklı ve keyifli yaş alabilmeleri için uzman sağlık personeli tadından düzenli olarak kan şekeri ve tansiyon ölçümü yapılıyor. Aktif olarak 353 üyesi bulunan Fethiye 100 Yaş Evi’nde bu zamana kadar 195 etkinlik yapılarak 3 bin 439 kişinin katılımı sağlandı.

Güven, “Bu tesisin benzerini Almanya’da bile görmedim”

100 Yaş Evi açılış töreninde konuşan Gülçin Akalın, 100 Yaş Evi’nin kendilerine yaşama sevinci verdiğini ifade etti. Yıllarca evlerinde tek başlarına ve kimsesiz yaşadıklarını ifade eden Akalın, 100 Yaş Evi’nde dostluk, arkadaşlık, muhabbet ve sohbeti bulduklarını söyledi. Bir diğer 100 Yaş Evi üyesi Nusret Güven ise şunları ifade etti: “Hepimiz yaşlanıyoruz ve yaşlandıkça da yalnız kalıyoruz. Ben 35 yıl yurt dışında yaşadım. Bu tesisin benzerini Almanya’da bile görmedim. Muhteşem bir tesis yapılmış. Burada üyeler olarak birbirimizi bulduk, ruhlarımızı düzelttik. Bu güzel tesisi ilçemize kazandıran Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Osman Gürün’e çok teşekkür ederim.”

Başkan Gürün, “100 Yaş Evi’nde yaşlılarımız ile gençlerimizi buluşturuyoruz”

Fethiye’de hizmete açılan 100 Yaş Evi’nde sadece yaşlıların değil toplumun her yaştan kesimine hizmet vereceğini vurgulayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, “Fethiye 100 Yaş Evi ile yaşlılarımızın hayatına hayat katmaya, içlerindeki çocukluklarını ve gençliklerini tekrar hissetmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Tesisimizde yaşlılarımız sadece kendi yaşıtlarıyla değil, her yaştan vatandaşlarımızla da birlikte olma şansı yakalayacak. Tesisimize yaşlılar ile gençlerimizi de buluşturuyoruz. Çünkü gençlerimizin büyüklerin konuşmalarından ve tecrübelerinden faydalanmaya, büyüklerin de tecrübelerini gençlere anlatma ihtiyacı var. Sadece sosyal projeler değil altyapı ve diğer çalışmalarımızla Fethiye’nin hizmetindeyiz. 2014-2022 yıllarında arasında Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak il genelinde 3 milyar 660 milyon liralık yatırım yaptık. Fethiye’de 237 milyon liralık maliyet ile altyapı çalışmaları yapıyoruz. Ölüdeniz Atıksu Arıtma Tesisi, Hisarönü-Ovacık Kanalizasyon Hattı, Fethiye AAT kapasite artırım alışmalarımız gibi birçok önemli altyapı yatırımımız bulunuyor. Çalışmalarımız artarak devam ediyor” dedi.