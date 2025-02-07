Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nin 2024 yılında birçok hizmette rekor tazelediğini dile getiren Başhekim Doç. Dr. Şüheda Kaya, "2024 yılında toplam 2 milyon 494 bin hastaya hizmet sunuldu. Hastanemize açılışından itibaren başvuran hasta sayısı 12 milyonu aşmıştır" dedi.

Fethi Sekin Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Şüheda Kaya 2024 yılının hizmet değerlendirmesi yaptı. Başhekim Kaya, "Hastanemiz açıldığından beri sadece ilimize değil bölge illerine de hizmet ediyor. Fethi Sekin Şehir Hastanemiz, 2020 Elazığ depremi, Covid-19 pandemisi ve Kahramanmaraş merkezli depremlerde Elazığ başta olmak üzere Bingöl, Tunceli, Muş, Malatya, Diyarbakır ve çevre illerden hasta kabul ederek tüm bölgeye hizmet etmiştir. Hastanemize açılışından itibaren başvuran hasta sayısı 12 milyonu aşmıştır. Hastanemiz 2024 yılında birçok hizmette rekor tazeledi. 2024 yılında toplam 2 milyon 494 bin hastaya hizmet sunuldu. 2023 yılında bu sayı 2 milyon 260 bin idi. Yine bir önceki yılan nazaran yatan hasta sayımız 9 bin aratarak 69 bin hastaya ulaştı ve 2 bin 798 adedi A grubu özellikli ameliyatlar olmak üzere toplam 46 bin 203 ameliyat gerçekleşti. 2023 yılına göre ameliyat sayısında da yüzde 10’luk artış oldu" dedi.

Hastanenin hizmet kalitesi ve hizmet çeşitliliğinin her yönüyle yükselen bir grafik sergilediğini dile getiren Kaya, "Bizden önceki yönetim ekiplerinin yaptığı başarılı çalışmaları biz de üstüne ekleyerek devam ettiriyoruz. 2023 yılında açılan Tüp Bebek Merkezi’mizin ilk doğumları da geçtiğimiz aylarda gerçekleşmiş oldu ve 14 bebeğimiz dünyaya geldi. Yine, Evde Sağlık Hizmetleri Birimimiz bünyesinde YAŞAM (Sağlıklı Yaş Alma Merkezi) hizmeti başlatıldı. Burada aile hekimi uzmanlarımız ve Gerontologlarımız 65 yaş üstü hastalarımıza özel olarak hizmet sunuyor, onları evlerinde ziyaret ederek sağlık ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışıyoruz. Yakın zamanda suda doğum ünitemizi açtık ve 4 annemiz sağlıklı bir şekilde ünitemizde bebeklerini dünyaya getirdiler" diye konuştu.

Kaya, "Hizmet veren poliklinik sayımız 154’dü. 2024 yılında yeni polikliniklerin açılmasıyla 170’e yükseldi. Dolayısıyla hastalarımızın hekime daha rahat ulaşmalarını sağlıyoruz. Ayrıca kulak burun boğaz, cildiye ve göz hastalıkları branşlarında mesai dışında da poliklinik hizmeti veriyoruz. Sağlık kurulumuz tarafından 8 bin 316 hastaya rapor düzenlendi. Bu sayı da bir önceki yıla göre yüzde 20 artmış oldu. Yaptığımız çalışmalar neticesinde ‘Kronik Yara Bakım Merkezi’ , ‘Kas Hastalıkları Tanı ve Tedavi Ünitesi’ ve ‘Obezite Cerrahisi Uygulama Merkezi’ ruhsatlarımızı aldık. Yine 2024 yılının ilk aylarında ‘Uzaktan Hasta Değerlendirme’ hizmetini başlattık. Bu sayede MHRS den randevu alan hastalarımızın online olarak değerlendirmesi yapılabiliyor, teşhis edilmiş hastalıkları kontrol edilip; tıbbî danışmanlık verilebiliyor ve hekimin uygun görmesi halinde e-reçetesi yazılabiliyor. Nöroloji, cildiye, göğüs hastalıkları, dâhiliye ve psikiyatri kliniklerinde uzaktan hasta değerlendirme hizmetini bu yıl başlattık. Diğer polikliniklerimizin dâhil edilmesi için de çalışmalarımız devam ediyor. Tüm imkânlarımızla kanser hastalarımızın da her daim yanındayız. Bu noktada da yine 2024 yılı rekor yılı oldu. Hastalarımıza 7187 kemoterapi seansı, 9 bin 952 radyoterapi seansı uygulandı" şeklinde konuştu.

2024 yılında 4 bin 22 hastanın hastanede anjio olduğunu aktaran Kaya, "Hastalarımızın tedavileri için başka illere gitmemesi ve tedavilerinin hastanemizde yapılması öncelikli hedeflerimizden. Bu doğrultuda kapalı kalp cerrahisi için İhale süreçlerimiz tamamladık ve cerrahi setimizi aldık. Kapalı kalp cerrahisi hizmetine de yakın zamanda başlamayı planlıyoruz. Unutmamamız gereken bir nokta da hastanemizin aynı zamanda bir eğitim ve araştırma hastanesi olduğudur. 2024 yılında Tıpta Uzmanlık Kurulu’nun onayıyla dört kliniğimiz daha eğitim verme yetkisi aldı ve eğitim kliniği sayımız 9’a yükseldi. Aynı kapsamda Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulumuzu da Eylül ayında kurduk. Bu sayede klinik araştırmalar bilimsel ve etik yönden kliniklerimizdeki hocalarımız tarafından değerlendiriliyor ve bilimsel çalışma aşamalarında hekimlerimizin başka etik kurullara müracaat etmesine gerek kalmıyor. Hastanemiz fiziki donanımı ve deneyimli insan kaynaklarıyla tüm bölgeye hizmet veriyor. Özellikle çocuk yoğun bakım ve yenidoğan yoğun bakım ünitemiz, nitelikli çocuk cerrahi ameliyatları, obezite cerrahisi, tıbbi onkoloji, kapalı böbrek ameliyatları, beyin ve epilepsi pili ameliyatları, sol dal pacing yöntemi ile kalp pili, damar içi ultrasonografi eşliğinde stent takılması işlemi ve kireçleşmiş damar tıkanıklıklarında rotablasyon, nefrolitotomi ameliyatları gibi nitelikli hizmetlerimiz için tüm yurt genelinden hasta kabul ediyoruz. Yine bölgede sunulmayan bazı hizmetler ve suda doğum ünitemiz gibi yenilikçi hizmetlerimiz de bölge illerinden talep görüyor. Hastanemiz şehrimize ve ülkemize sağlık turizmi açısından da katkı sağlamak için gayret sarf ediyor" dedi.