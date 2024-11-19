Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde 17 Kasım Dünya Prematüre Günü, düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi yenidoğan yoğun bakım ünitesi çalışanları, doktoru, hemşiresi ve yardımcı sağlık personeli ile hastanede halen ve daha önce tedavi gören ve halen miniklerin ailelerinin de katılımı ile 17 Kasım Dünya Prematüre Günü kutlandı. Hastaneden yapılan açıklamada, ’’Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi olarak amacımız bu konuda bir farkındalık oluşturmak ve ailelere, topluma sağlıklı ve sekelsiz bireyler kazandırmaktır. Prematüre doğumların azaltılması, her prematürenin yenidoğan yoğun bakım merkezlerinde, bu konuda eğitilmiş deneyimli bir ekip tarafından bakılması, prematürelerin büyüme, gelişme ve sorunlarının taburcu olduktan sonra da takip edilmesi konusunda toplumda farkındalık oluşturmak istiyoruz. Bu zorlu yolda en büyük destekçilerimizin, prematürelerimizin aileleri olduğunu biliyoruz. Günün anlamına binaen hastanemiz yenidoğan ekibi ve yöneticilerimiz tarafından bir etkinlik düzenlenerek Dünya Prematüre Günü kutlandı. Hastanemizde daha önce tedavi görmüş ve halen tedavi görmekte olan minik kahramanlarımızın anne ve babaları da davet edildi. Çalışanlarımız ve bebeklerimizin aileleri ile birlikte kutlama yapıldı’’ denildi.