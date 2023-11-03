Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde akademik yükselme gösteren doktorlar cübbelerini törenle giydi.

Fethi Sekin Şehir Hastanesi, 2023-2024 Akademik Yükselme, Cübbe Giyme ve Akademik Performans ödül töreni gerçekleştirildi. Hastanenin toplantı ve konferans salonunda yapılan törene, Elazığ Valisi Ömer Toraman AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, Sağlık Bilimleri Hamidiye Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdoğan Çetinkaya, Fethi Sekin Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Şüheda Kaya ile akademisyenler, doktorlar ve davetliler katıldı.