Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor’un tecrübeli savunmacısı Fethi Özer, hedeflerinin Süper Lig’e yükselmek olduğunu söyledi.

Trendyol 1. Lig’in 26. haftasında Boluspor, Manisa FK’yı deplasmanda 2-0 mağlup ederek, play-off potası için takibini sürdürdü. Bu galibiyetle puanını 37’ye yükselten Bolu ekibi, Çorum FK ve Keçiörengücü’nün puan kaybettiği haftada play-off hattına bir adım daha yaklaştı.

Kırmızı-beyazlı ekibin tecrübeli savunmacısı Fethi Özer, hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Eyüpspor’dan kiralık olarak kadroya dahil edilen Özer, "Yalçın hocamızla birlikte ilk galibiyetimizi aldık. Rakiplerimizin de puan kaybıyla play-off hattına bir adım daha yaklaşmış olduk. 1. Lig gerçekten zor ve her takım, her takımı yenebiliyor. Önümüzde doğrudan rakibimiz olan takımlarla zorlu maçlarımız var. O maçları kazanarak hedefimiz olan Süper Lig yolunda hata yapmak istemiyoruz. Sezon sonunda play-off’tan da olsa adımızı Süper Lig’e yazdırmak istiyoruz" dedi.

Tecrübeli savunmacı, geçtiğimiz sezon yaşadığı çapraz bağ sakatlığını tamamen atlattığını ve performansını yukarı çekmek için çalıştığını dile getirdi.