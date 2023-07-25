Muğla’nın turizm merkezi Fethiye ilçesinde bulunan Şehit Fethi Bey Parkı, son dönemde artan karavan kullanımıyla birlikte adeta karavan parkına dönüştü. Bölge sakinleri ise oluşan görüntü ve çevre kirliliğine tepki gösterdi.

Her yıl yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan Fethiye, doğal güzellikleri ve tarihi mekanlarıyla birçok gezginin rotasına girmeye devam ederken, son yıllarda bölgede yaşanan karavan kullanımındaki artış ise Fethiye Devlet Hastanesi karşısında bulunan Şehit Fethi Bey Parkı’na olan ilgiyi tamamen değiştirdi. Son dönemde parkı işgal eden karavanlar, bölge sakinlerinin huzurunu kaçırdı. Yerel halk, parkın karavancılar tarafından mesken tutulmasına tepki göstererek, yetkililerden yardım istedi.

Park içerisine gelişigüzel bırakılan karavanların, görüntü ve çevre kirliliği oluşturduğunu ifade eden vatandaşlar, belediyenin konuyla ilgilenmediğini ifade ederek yetkililere konunun çözümü için çağrıda bulundu.