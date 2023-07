19-23 Temmuz tarihleri arasında Selçuk Pamucak Sahili’nde düzenlenen What A Fest, Türkiye’nin dört bir yanından gelen 60 binden fazla katılımcıyı müzik ile buluştururken kent esnafının da yüzünü güldürdü.

İlham Veren Kent Selçuk tarihi ve kültürü ile olduğu kadar festivalleriyle de tüm Türkiye’de adını duyurmaya devam ediyor. 19- 23 Temmuz tarihleri arasında Selçuk Pamucak Sahili’nde düzenlenen What A Fest (WAF) için bir taraftan Türkiye’nin farklı kentlerinden kamp için gelen gençlerin yanı sıra her gün düzenlenen konserlere de çok sayıda kişi katıldı.

Pamucak Sahili’nin mavisi ile müziğin ritmini birleştiren What A Fest (WAF) boyunca Rock müzikten rap müziğe, alternatif poptan Anadolu Rock’a kadar birçok müzik türünden birçok isim ve grup başarılı performanslarıyla on binlerce müziksever eşsiz bir festival, benzersiz bir kamp deneyimi yaşadı. WAF çerçevesinde düzenlenen konserlere Selçuk’tan da çok sayıda yurttaş katıldı.

Birçok ilden gençler katıldı

Ankara, İstanbul, Konya, Balıkesir, Adıyaman ve Denizli’nin aralarında bulunduğu birçok kentten festival için Selçuk’a gelen gençler kent merkezi çok beğendiklerini de belirttiler. Festival öncesinde hazırlıklarını tamamlayan kent esnafı da festivalden birkaç gün öncesinde kentte başlayan yoğunluktan oldukça memnun olduklarını ifade ettiler.

Hem kent tanıtımı hem esnafa katkı

Göreve geldiği günden bu yana Selçuk’un tanıtımı kadar kent merkezine gelen ziyaretçi sayısının artması için birçok şenlik, festival ve spor organizasyonuna imza atan Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel What A Fest’e ilişkin yaptığı açıklamada; “Açıkçası 2019’da belediye başkanı olduğumuz günden beri, Selçuk’un tanıtımı için çok büyük bir çaba sarf ediyoruz. Bu çabanın bir parçası da bilhassa hem uluslararası hem de bu ülke dahilinde yapabileceğimiz festivaller ile de kent ekonomisine katkı sağlamaktı. Bu yıl ikincisi düzenlenen ‘WAF’ yani ‘What A Fest’ ile birlikte, buraya gelen kampçı gençler; hem eğleniyorlar hem de kentin bütün değerlerine bir şekilde vakıf oluyorlar ve kentin içerisine gelerek de esnafa da can suyu oluyorlar. Sadece bahsettiğimiz ‘What A Fest’ ile 60 binden fazla ziyaretçi ağırlıyoruz ve bu 60 bin bir şekilde sandviççisinden tutun da her türlü esnafa faydaları dokunuyor” dedi.

Esnaf mutlu ziyaretçiler mutlu

What A Fest katılımcıları festival ve Selçuk ile ilgili görüşlerini de dile getirdi. Festival için Balıkesir’den geldiğini belirten Tolunay İskender; “Bandırma’dan geliyorum. Gayet güzel buldum etkinliği. Alanı temiz ve geniş. Rahat, deniz de aynı şekilde gayet temiz. Çok inanılmaz güzel bir şehir. Gayet keyifli, keyif alıyorum” dedi.

"Belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz"

Esnaf Cemalettin Dökmetepelioğlu ise geçen sene gelen ziyaretçilerin bu sene de geldiğini belirterek; “Belediye başkanımıza teşekkür ederiz. Geçen sene de yaptılar. Bu sene de geçen sene gelenlerden çoğu arkadaş bizi tercih edip tekrardan bugün kahvaltılarımızı ve böreklerimizi yemeyi tercih ettiler. Gelen misafirlerimiz çok iyi. Ağladık ve ağırlamaya da çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Festival ile hareketlenen kent esnafı da memnuniyetini dile getirdi. Kent esnaflarından Kader Yeşildağ; “Kaç senedir uygulanan bu festival ilçemizde bir hareketlilik getiriyor. Gençler geliyor. Bizim açımızdan tabii ki hareketin artmasından dolayı bir katkısı oluyor” diye konuştu.