Sivrihisar Belediyesi’nin girişimleri ile Sivrihisar’ı tanıtan ilk madeni para Darphane tarafından satışa sunuldu.

Sivrihisar Saat Kulesi görselinin hatıra parası olarak basılması Sivrihisarlı vatandaşlar tarafından “gurur verici bir çalışma” şeklinde karşılandı. Nominal değeri 10 Türk Lirası olan Eskişehir Sivrihisar Saat Kulesi Hatıra Parası gümüş madeninden yapıldı. İki bin adet basılan madeni parayı satın almak isteyenler emagaza.darphane.gov.tr adresinden işlemlerini gerçekleştirebilmektedirler. Sivrihisar sakinlerinden Fatma Şahan, “İlçemizin değeri olan Sivrihisar Saat Kulesi görselinin madeni para üzerinde yer alması gurur verici. Ben de torunlarıma hatıra olması için birkaç tane satın alacağım. Hem gümüş madeninden yapılmış olması hem de ilçemizi tanıtan bir para olması sebebiyle torunlarıma güzel bir hatıra olacağı düşüncesindeyim. Çalışmalarından dolayı Sivrihisar Belediye Başkanımız Hamid Yüzügüllü evladıma teşekkür ederim” dedi.

Festivaller ilçesi Sivrihisar’ın adını ulusal ve uluslararası camiada duyuran, yenilikçi projelerle adından sıkça bahsettiren Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü “Medeniyetler beşiği Sivrihisarımız için değerler zengini bir ilçedir. Güzel ilçemiz için adımımızı attığımız her alanda yenilikçi proje üretmenin ve hayata geçirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Sivrihisar Saat Kulesi Hatıra Parası ile bir projemizi daha hayata geçirmiş oluyor, değerlerimize değer katıyoruz” dedi.