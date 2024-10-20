Adana’da 8. Uluslararası Lezzet Festivali’nin 15 günlük en minik ziyaretçisini annesi Adana kebabı ile avutmaya çalıştı.

Merkez Park’ta 17 Ekim’de başlayan ve bugün akşam sona erecek olan 8. Uluslararası Lezzet Festivaline Adanalılar ve çevre illerden vatandaşlar akın etti. Hafta sonu olması nedeniyle festival alanı çok kalabalık olurken her tarafı Adana kebabı dumanı ve kokusu kapladı. Nurcan Alptekin de 15 gün önce Brezilya’da dünyaya getirdiği ve Muhammet ismini verdiği bebeğiyle birlikte festivale katıldı. Festivalin en minik ziyaretçisi olduğunu belirten anne Alptekin, “15 gün önce Brezilya’da doğum yaptım. Festivali kaçırmak istemedim. O yüzden çocuklarımla birlikte geldim. Benim oğlum festivalin en minik ziyaretçisi” dedi. Anne Alptekin ağlayan oğlunu da çatalla Adana Kebabı koklatarak avutmaya çalıştı. Bu durum ortaya ilginç bir görüntü çıkardı.

Nevşehir’den ilk kez festivale geldiğini anlatan Şahin Kars ise “Her şeyin çok güzel. Hem organizasyon hem de yemekler harika” dedi. Kızı Türkan Selinay Kars da festivale ilk kez geldiklerini her şeyin çok güzel olduğunu kebaba bayıldıklarını söyledi.

Kebap ustası Sezar Tiğit ise hafta içi katılımın az olduğunu, ancak cumartesi ve bugün katılımın iyi olduğunu festivale ilk kez katıldıklarını ancak daha önceki yıllara oranla katılımın biraz düşük kaldığını söyledi.

Döner ustası Nuri Erzi de festivalin çok iyi geçtiğini cumartesi ve bugün katılımın daha da yoğun olduğunu çok memnun kaldıklarını dile getirdi.

Helva ustası Ali Can Halme ve pasta ustası Dilek Deniz de festivalin yoğun geçtiğini tatlılara ilginin bir hayli yüksek olduğunu kaydetti

Festivale yaklaşık 1 milyon kişinin katılım sağladığı tahmin ediliyor.