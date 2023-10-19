1’inci Tepebaşı Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali çerçevesinde ‘Kim Mihri’ ve ‘Boşlukta’ belgeselinin gösterimi ilgiyle izlendi.

Tepebaşı Belediyesi, Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi ile Uçan Süpürge Vakfı iş birliği ile düzenlenen 1’inci Tepebaşı Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali çerçevesinde birbirinden değerli filmler ve ünlü isimler ile söyleşiler, Eskişehirliler ile buluşuyor. Bu çerçevede festivalin üçüncü günü Özdilek Sanat Merkezi’nde yoğun katılımla gerçekleşti. İlk olarak ‘Kim Mihri’ belgeselinin gösterimi yapıldı. Gösterimin ardından ise Nezih Orhon moderatörlüğünde belgeselin yönetmen ve senaristi Berna Gençalp, oyuncu Feride Çetin ve senaryo danışmanı Gülengül Altıntaş belgesel hakkında söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşide konuşmacılar belgesel hakkında bilgi verirken, katılımcıların da merak ettiklerini yanıtladı. Moderatör Orhon ise kadın filmlerinin ve kadınların sinemada olmasının önemli olduğuna vurgu yaptı.

’Sibel’ filminin yapısökümü gerçekleştirildi

Kim Mihri belgeselinin söyleşisi ardından ise ‘Sibel’ filminin yapısökümü gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü Nezih Orhon’un yaptığı söyleşide Prof. Dr. Gizem Uğurlu, Dr. Öğr. Üyesi Sibel Turan Akan ve Dr. Öğr. Üyesi Meltem Cemiloğlu, ‘Sibel’ filminin mekan ve anlam ilişkisini ele aldı. Konuşmacılar söyleşide katılımcıların merak ettiklerini de cevapladı.

’Boşlukta’ belgeselinde inşaat sektörüne dikkat çekildi

Festivalde gösterimi yapılan bir diğer belgesel de ‘Boşlukta’ oldu. İnşaat sektöründeki zorlukları ve işçilerin çalışma koşullarını yer alan belgesel ilgiyle izlendi. Festivalin üçüncü günü belgeselin yönetmeni, senaristi ve yapımcısı Somnur Vardar, belgesel ile ilgili gerçekleştirdiği söyleşi ile sona erdi. Söyleşide belgesel hakkında bilgi veren Vardar, belgeselde yer alan Ferhat karakterinin atanamamış öğretmen, Emrah karakterinin de öğretmen olmaya hevesli bir işçi olduğunu anlattı. Vardar, “İnşaat sektörü göçmenlerin en çok istihdam edildiği sektör sadece Türkiye’de değil. Çok zor bir sektör. Türkiye’de bir buçuk milyon işçi olduğu düşünülüyor ve sendikalaşma oranı çok az. İyi şartlar kendiliğinden gelmeyecek o yüzden dayanışma çok önemli” dedi.

Vardar, Ferhat’ın şu anda Hatay’da öğretmen olduğunu Cezayir’e giden Emrah’ın da orada evleneceği bilgisini de verdi.