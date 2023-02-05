Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde düzenlenen Sivrihisar Dövme Sucuk Festivali’ne katılamayan yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret eden zabıta ekipleri, sucuk ikram etti.

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde düzenlenen Sivrihisar Dövme Sucuk Festivali’ne katılamayan yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret eden zabıta ekipleri, sucuk ikram etti.

Sivrihisar ilçesinde yedincisi düzenlenen Sivrihisar Dövme Sucuk Festivali, çeşitli etkinliklerin yanı sıra tüketilen 7 buçuk ton sucuk ile katılan 350 bin kişiye unutulmaz anlar yaşattı. Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden gelen misafirler, unutulmaz bir hafta sonu yaşadı. İlçede yaşayan ve evlerinden çeşitli sebeplerden dolayı çıkmayan yaşlı vatandaşlar da Sivrihisar Belediyesi tarafından unutulmadı. Zabıta ekipleri, içerisinde sucuk bulunan hediye torbalarını yaşlı vatandaşların evine giderek teslim etti. Vatandaşlar, yapılan anlamlı davranış karışısında ekiplere teşekkür ettiler.