Adana’da bu sene 6.’sı düzenlenen ‘Uluslararası Adana Lezzet Festivali’nde en yoğun ilgiyi kebap ve şırdan gördü. Vatandaşlar kebapçıların ve şırdancıların önünde kuyruk oluşturdu.

Adana’da bu sene 6.’sı düzenlenen ‘Uluslararası Adana Lezzet Festivali’nde en yoğun ilgiyi kebap ve şırdan gördü. Vatandaşlar kebapçıların ve şırdancıların önünde kuyruk oluşturdu.

Adana Valiliğinin ev sahipliğinde Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri ile odalar ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla düzenlenen ve bu sene teması ’Geçmişten Geleceğe Miras: Mutfak’ olarak belirlenen 6. Uluslararası Adana Lezzet Festivali, cuma günü Merkez Park’ta başladı. Festival alanına ise hem yurt içi hem de yurt dışından yoğun katılım oldu. Festivalde en yoğun ilgi her zaman olduğu gibi Adana kebaba oldu. Vatandaşlar kebapçıların önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Kebabın yanında bir diğer yoğun ilgi ise şırdana gösterildi. Hem festival alanında hem de kent içerisindeki şırdancılara vatandaşlar akın etti. Festival hem esnafı hem de vatandaşları mutlu etti.

“İnsanlar akın akın geliyor”

Kentte uzun yıllardır kebapçılık yapan ve festivalde stant açan Yaşar Aydın, “Anlatmaya gerek yok, yoğunluğu görüyorsunuz. İnsanlar her zaman olduğu gibi bu sene de en yoğun ilgiyi kebaba gösterdi. Bu festival, Türkiye ve dünyanın en yoğun ilgi gösterilen festivali. Ben bundan daha kalabalık bir festival görmedim. İnsanlar lezzet için buraya akın akın geliyor” dedi.

Kebap kuyruğunda bekleyen ve dakikalar sonra kebabını alabilen sosyal medya fenomeni Sefa Kındır, “Osmaniye’den bu festival için Adana’ya geldim. Bizim bu bölgenin yemekleri çok güzel. Herkese gelmelerini tavsiye ederim” diye konuştu.

Şırdancı Emin Kertiş ise şırdana yoğun bir ilgi olduğunu belirterek, “Adana kebaba ve diğer yemeklere ilgi var ancak şırdana talep çok fazla. Yetiştirmekte zorlanıyoruz. Gelen herkes mutlu ayrılıyor. Festival çok güzel geçiyor” ifadelerini kullandı.